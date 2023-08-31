Британська компанія планує виробляти гаубиці в Україні

Британська компанія BAE Systems відкрила офіс в Україні для виробництва гаубиці L119, яка має калібр 105 мм натівського стандарту.﻿ Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, повідомляє Європейська правда.

Сторони підписали 30 серпня в Києві партнерську угоду у присутності президента України Володимира Зеленського. За словами Камишіна, така співпраця – "дуже потужний сигнал".

"Попри щоденні ракетні атаки ворога і повномасштабні воєнні дії, BAE Systems готові працювати тут, пліч-о-пліч з нами. Така співпраця – стовідсоткова win-win історія" , – заявив посадовець.

Українські військові вже користуються зброєю від BAE Systems: це артилерійські системи М777 та L119, САУ M109, БМП CV-90 та Bradley, а також танки Challenger.