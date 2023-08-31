Кулеба розповів, які ще західні літаки хоче отримати Україна
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що і після довгоочікуваної згоди союзників передати Україні винищувачі F-16 Київ залишається зацікавленим в інших моделях, повідомляє Європейська правда.
Про це він сказав в інтерв’ю французькому Le Monde.
Кулеба зазначив, що Україна "не збирається обмежувати амбіції отриманням F-16".
"Ми працюємо з іншими країнами, які виробляють літаки останнього покоління", – зазначив міністр закордонних справ.
Він також акцентував на стратегічних перевагах для Франції з точки зору майбутніх інвестицій потенційного постачання Україні винищувачів Rafale.