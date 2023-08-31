Накануне выборов в США. В Twitter возвращают политическую рекламу

Платформа X (Twitter) повертає політичну рекламу обґрунтовуючи рішення "прихильністю до свободи слова", пише Сергей Пышкин, РБК-Україна.

Як пише видання Search Engine Land, компанія заборонила політичну рекламу ще у 2019 році, коли перебувала під головуванням колишнього генерального директора Джека Дорсі.

"Йдеться не про свободу слова. Йдеться про оплату за охоплення. А плата за збільшення охоплення політичної мови має значні наслідки, з якими сучасна демократична інфраструктура може бути не готова впоратися. Варто зробити крок назад, щоб розібратися з цим" , - писав раніше Дорсі.

Чому Twitter повертає політичну рекламу?

Під головуванням мільярдера Ілона Маска компанія пояснює своє рішення "прихильністю до свободи слова".

"Починаючи з США, ми продовжимо застосовувати конкретну політику щодо проплачених політичних посад. Це включатиме заборону просування неправдивого або оманливого контенту, в тому числі неправдивої або оманливої інформації, спрямованої на підрив довіри громадськості до виборів, одночасно прагнучи зберегти вільний і відкритий політичний дискурс" , - заявили в компанії.

Також зазначається, що Twitter створить глобальний центр прозорості реклами, аби кожен користувач міг переглядати політичні пости після "надійних процесів перевірки".

Варто додати, що рішення Twitter було прийнято незадовго до чергових президентських виборів в Сполучених Штатах Америки, які заплановані на 5 листопада 2024 року.