У РФ без почестей поховали командира ПВК "Вагнер" Уткіна

У підмосковних Митищах без почестей поховали командира "ПВК Вагнер" терориста Дмитра Уткіна, який був на борту літака, де загинув ватажок найманців Євген Пригожин та його соратники з керівництва "Вагнера", повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що співзасновника ПВК поховали не з усіма військовими почестями.

Так, труну з тілом привезли на кладовище без супроводу роти почесної варти на гарматному лафеті за допомогою бронеавтомобіля "Тигр", також не було артилерійських залпів.

Уткіна поховали на кладовищі меморіалу "Пантеон захисників Вітчизни" в Митищах.

Вхід до кладовища охороняли силовики з антидроновими рушницями в руках.

"Вагнерівців" пускали тільки за жетонами.

Цивільним вхід під час похорону Уткіна був заборонений.

З самого ранку перед початком похорону територію кладовища оточили ОМОН, Росгвардія, а частину дороги перегородили співробітники ДПС. Пресу на похорон не пустили.

За даними ВЧК-ОГПУ, терориста поховали поруч із полковником РФ Віталієм Табачниковим. Він був командиром 112-го окремого вертолітного полку, 11-ї армії військово-повітряних сил Росії і ППО Збройних сил Росії.