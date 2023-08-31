Маляр розповіла про "певні успіхи" ЗСУ на Бахмутському напрямку
У Міністерстві оборони України повідомили про "певні успіхи" Сил оборони на Бахмутському напрямку, повідомляє Радіо Свобода.
"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Важкі бої тривають в Кліщіївці, Курдюмівці, Андріївці. Є певні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах", – написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський також заявив про "позитивну динаміку" на Бахмутському напрямку.
"Бахмутський напрямок. Є позитивна динаміка на ділянках фронту. Артилеристи 22-ї ОМБр продовжують знищувати окупантів", – написав він.
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