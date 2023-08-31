Кулеба розповів, що України та ЄС домовилися виконати до грудня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на неформальній зустрічі з міністрами ЄС в Толедо вдалося домовитися про рішення, яких потрібно досягнути до грудня, повідомляє Європейська правда.

Серед поставлених задач Кулеба назвав:

- збільшення експорту українського зерна морськими та наземними шляхами;

- розширення кількості учасників Формули миру та наближення Глобального саміту миру;

- подвоєння зусиль задля повернення викрадених Росією українських дітей;- нарощування спільного виробництва зброї за результатами Форуму оборонних індустрій в Україні;

- збільшення кількості снарядів, які будуть поставлені в межах відповідної ініціативи ЄС;

- мобілізація грошей для гуманітарних постачань українського зерна до країн Африки та Азії на другому саміті Grain from Ukraine;

- відкриття до кінця 2023 року переговорів про членство України в ЄС.

Глава українського МЗС додав, що це не весь список. Остаточних домовленостей щодо цих задач будуть досягати лідери країн.