WSJ: ЗСУ прорвали головну лінію оборони росіян на півдні

Силам оборони України вдалося прорвати основну лінію оборони російських окупантів на південному сході країни. Про це пише The Wall Street Journal у четвер, 31 серпня, посилаючись на неназваного українського офіцера, повідомляє Новое время.

За його словами, десантники ЗСУ ведуть бої на укріплених позиціях росіян на околиці села Вербове у Запорізькій області. Також бійці вийшли на головну лінію оборони на південь від звільненого раніше сусіднього Роботиного, пише WSJ.

Описуючи просування, співрозмовник газети підняв три пальці, позначаючи так лінії атаки через укріплені російські позиції на західному фланзі Вербового.

Мапа: DeepState

"Значення цього наступу полягає в тому, що Україна вперше прорвала головну російську оборонну лінію — розгалужену систему мінних полів, траншей і протитанкових загороджень, прикритих артилерією" , — ідеться в матеріалі.

Зараз Сили оборони намагаються збільшити "тріщини" у цій лінії, щоб створити достатньо велику діру, через яку зможе прорватися бронетехніка, зазначає видання.