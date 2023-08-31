Зеленський заявив, що балотуватиметься у президенти вдруге
Президент Володимир Зеленський заявив, що вдруге балотуватиметься у президенти, якщо вибори відбудуться 2024 року, повідомляє Ділова столиця.
Про це він розповів в інтев'ю португальському телеканалу RTP.
"У 2024 році, якщо продовжуватиметься війна, і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну ", — заявив чинний президент України.
Відповідаючи на запитання про страх програшу на виборах, Зеленський сказав:
"Я нічого не боюсь".