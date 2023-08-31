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Зеленський заявив, що балотуватиметься у президенти вдруге

Зеленський заявив, що балотуватиметься у президенти вдруге
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що вдруге балотуватиметься у президенти, якщо вибори відбудуться 2024 року, повідомляє Ділова столиця.

Про це він розповів в інтев'ю португальському телеканалу RTP.

"У 2024 році, якщо продовжуватиметься війна, і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну ", — заявив чинний президент України.

Відповідаючи на запитання про страх програшу на виборах, Зеленський сказав:

"Я нічого не боюсь".

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