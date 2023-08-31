"Українська бронетехніка" відновила виробництво артилерійських установок

Український виробник зброї ТОВ "Українська бронетехніка" повністю відновила виробництво мінометів різних калібрів та з початку року вже поставила Силам Оборони більше 600 одиниць, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

З початку великої війни частину виробничих потужностей на сході України захопили окупанти.

"Ми знайшли спосіб відновити виробничі цикли, провести кваліфікаційні випробування та запустити на релокованих майданчиках виробництво мінометів калібрів 60 мм, 82 мм та 120 мм", - розповів гендиректор компанії Владислав Бельбас.

В "Українській бронетехніці" наголошують, що на нинішній час не лише відновили, а й порівняно з довоєнним періодом значно збільшили обсяги виробництва потрібної ЗСУ артилерійської зброї.

Вироби постачають різним силовим відомствам, як за державне фінансування, так і за кошти волонтерських організацій.

Нагадуємо:

На початку липня німецький концерн Rheinmetall оголосив про намір відкрити в Україні завод з виробництва боєприпасів, танків та іншої бронетехніки протягом наступних 12 тижнів.

Турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar в Україні.