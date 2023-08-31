Буданов: Росія передала Білорусі перші ядерні боєголовки

Глава військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що Росія кілька днів тому передала в Білорусь перші ядерні боєголовки. Начальник ГУР додав, що, на думку Москви, Мінськ абсолютно не готовий до їх експлуатації, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє 1+1.

В інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук Буданов повідомив, що ядерна зброя в Білорусі - це «велика геополітична гра», а також засіб стримування і підвищення ставок.

"До речі, щодо ядерної зброї Білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені" , — сказав глава ГУР.

Буданов додав, що до передачі ядерної зброї в Білорусь проводилися масштабні тренування з ядерними імітаторами.

"Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить нехороші для Білорусі документи" , — сказав він.

Він пояснив, що російське 12 управління, яке відповідає за ядерні заряди, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами на ракетних комплексах Іскандер було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації ядерної зброї.

9 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор почне розміщувати тактичну ядерну зброю в Білорусі після 7−8 липня.

22 серпня президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що країна-терорист Росія перебуває в процесі перекидання ядерної зброї малої дальності в сусідню Білорусь.