Залужний поговорив з Міллі про контрнаступ та посилення ППО
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поговорив із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі про контрнаступ, озброєння та посилення протиповітряної оборони України, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив головнокомандувач ЗСУ.
Залужний поспілкувався з Міллі телефоном "у рамках постійного діалогу з партнерами".
Під час розмови поінформував генерала Міллі щодо оперативної обстановки на фронті та розповів про перебіг української наступальної операції.
"Окремо зупинилися на постачанні озброєння та боєприпасів.
Посилення нашої протиповітряної оборони – ще одне важливе питання, яке також змістовно обговорили.
Подякував за черговий пакет безпекової допомоги, про який США оголосили напередодні, а також за роботу, яку проводять наші союзники задля надання Україні винищувачів F-16".