Омбудсмен про корупцію у ВВК: за гроші можна отримати будь-який діагноз

Офіс омбудсмана упродовж трьох тижнів планує завершити роботу із перевірки всіх військово-лікарських комісій, а вже виявлені масштаби системної корупції вразили фахівців, повідомляє Українська правда.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Лубінець зазначив, що перевірки ВЛК його інституція почала ще з жовтня 2022 року.

З 1 січня ж цього року омбудсман особисто отримав 1018 звернень щодо неефективної роботи ВЛК та порушення прав діючих військовослужбовців і мобілізованих. За його словами ці права були порушені, коли вони проходили військово-лікарські комісії.

"Я і моя інституція перевірили 70% ВЛК України. Їх загальна кількість - 833. В тому числі ми перевірили ті ВЛК, що розташовані поблизу лінії фронту. Я пообіцяв президенту, що за три тижні ми закінчимо цю роботу.

Дуже часто ми стикалися з тим, що проходження ВЛК носить такий номінальний характер: Скарги є? Немає? Придатний! Не хочеш бути придатним - включається корупційна складова.

Я особисто президентові і всім членам РНБО сказав, що на мою думку, питання номер один і проблема номер один у ВЛК - це корупція. Це системна корупція. Ми навіть не уявляємо масштабів. На цьому всі хочуть заробляти.

За гроші ти можеш отримати будь-який діагноз. Людині писали, що в неї одна нирка, хоча в неї дві нирки і ніколи не було хірургічних втручань".

Омбудсман наголосив, що питання ВЛК не вирішено на 100%. Наприклад, з'ясувалося, щоб записатися в електронну чергу, потрібно вистояти чергу в реєстратуру. За його словами, гарне рішення на папері в житті має інші ознаки.

Ще одне питання – перехід ВЛК до цивільних лікарень. За словами Лубінця, найменше із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до цивільних лікарень перейшло ВЛК у Києві, Київській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській Запорізькій областях.

Нагадаємо:

30 серпня на засіданні Ради національної безпеки та оборони було ухвалено рішення провести комплексну перевірку обґрунтованості ухвалених в період із 24.02.22 року рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями.