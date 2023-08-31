Зеленський провів селектор з військовими та урядовцями: про що говорили

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилась про постачання великої партії броньованих медичних автівок для вивезення поранених з поля бою, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Володимир Зеленський у зверненні 31 серпня.

Президент повідомив, що провів селектор з військовими та урядовцями, зокрема говорили про результати нової української зброї дальністю 700 кілометрів.

Також президент анонсував новацію для школярів, про яку оголосять у п’ятницю, 1 вересня.

"Іще одна нарада – щодо завтрашнього дня. Вже буде 1 вересня, початок нового навчального року. Віцепрем'єр-міністр Федоров і міністр Лісовий разом зі своїми командами готують дуже позитивну новацію для наших школярів, для батьків, для вчителів. Те, що справді допомагатиме. Завтра представимо перші деталі.

Провів нараду щодо наступного тижня – наших міжнародних заходів. Будуть вагомі речі. Вагомі перемовини для України".

Президент також відзначив те, що британська компанія BAE Systems починає працювати в Україні.

"Світ дуже добре знає цю компанію. А наші воїни вже дуже добре знають зброю, яку виробляє ця компанія. Зокрема, артилерію – L119 та M777, бронетехніку – CV90, дуже потужну.

Компанія починає працювати в Україні. Наша мета – щоб усю найкориснішу зброю для оборони можна було виробляти в Україні. І це буде. Вже за певними позиціями виробництво є, а буде за всіма необхідними".