США оголосили санкції причетним до розробки зброї масового знищення КНДР

Міністерство фінансів США спільно з Японією та Південною Кореєю в четвер запровадили санкції проти двох громадян Росії та КНДР, причетних до незаконної розробки Пхеньяном зброї масового знищення та балістичних ракет, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в заяві відомства.

Під санкції США потрапили громадянин Північної Кореї Чжон Джин Йонг, який нині мешкає в Росії, та росіянин Сергєй Козлов. Також обмеження запроваджені проти пов’язаної з ними російської компанії "Інтелект".

За даними американської сторони, Чжон як керівник однієї з компаній, підконтрольних Козлову, допомагав із працевлаштуванням будівельників із КНДР у РФ, а Козлов допомагав у закупівлі товарів, які зазвичай використовуються в суднобудівній промисловості.

При цьому Чжон пов’язаний із підставною компанією "Друга академія природничих наук", яку ще у 2010 році внесли до санкційного списку за участь у діяльності, "яка суттєво сприяла розповсюдженню зброї масового знищення або засобів її доставки".

Стверджується, що у співпраці з цією компанією "Інтелект" сприяв придбанню для Північної Кореї матеріалів, що використовувались у програмах розробки зброї масового знищення та балістичних ракет.

У серпні американське Міністерство фінансів США наклало санкції на мережу компаній, створену для укладання домовленостей про продаж зброї між Росією і Північною Кореєю.

Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з Кремлем і підтримала Москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому "гегемоністську політику" і "зарозумілість" США і Заходу.