Українські військові за добу знищили майже 500 окупантів і 23 танки
Сили оборони України впродовж минулої доби знищили приблизно 470 російських окупантів, а також 23 танки, 23 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 263490 (+470) осіб,
- танків – 4459 (+23) од,
- бойових броньованих машин – 8613 (+9) од,
- артилерійських систем – 5530 (+23) од,
- РСЗВ – 735 (+1) од,
- засобів ППО – 500 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4421 (+4) од,
- крилатих ракет – 1445 (+0) од,
- кораблів /катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8009 (+33) од,
- спеціальної техніки – 831 (+1) од.