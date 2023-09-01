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Українські військові за добу знищили майже 500 окупантів і 23 танки

Українські військові за добу знищили майже 500 окупантів і 23 танки
Фото: Facebook

Сили оборони України впродовж минулої доби знищили приблизно 470 російських окупантів, а також 23 танки, 23 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 263490 (+470) осіб,
  • танків – 4459 (+23) од,
  • бойових броньованих машин – 8613 (+9) од,
  • артилерійських систем – 5530 (+23) од,
  • РСЗВ – 735 (+1) од,
  • засобів ППО – 500 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4421 (+4) од,
  • крилатих ракет – 1445 (+0) од,
  • кораблів /катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8009 (+33) од,
  • спеціальної техніки – 831 (+1) од.

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