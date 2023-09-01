Україна посилила оборону кордону через військові навчання в Білорусі

У Білорусі 1 вересня розпочались військові навчання "Бойове братерство - 2023", які триватимуть до 6 вересня. Через це Україна посилила північний кордон. Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, повідомляє Укрінформ.

"Щодо навчань "Бойове братерство - 2023", які сьогодні стартували у Білорусі та триватимуть до 6 вересня. За військовою наукою ми завжди адекватно реагуємо на будь-які зміни в оперативній бойовій обстановці. Це проста, але дуже потрібна військова робота" , - зазначив Наєв.

За його словами, для ЗСУ будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території, – це певний аспект підвищення небезпеки.

"Звісно, ми реагуємо. Командувачам, командирам поставлено чіткі завдання щодо підсилення оборони державного кордону України та підсилення пильності на всіх бойових позиціях. Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування" , - наголосив Наєв.

Як повідомлялось, оперативно-стратегічні навчання країн-членів Організації Договору про колективну безпеку розпочнуться 1 вересня і триватимуть до 6 вересня на шести полігонах у Брестській, Гродненській та Мінській областях.

Програма включає "дії сил колективної безпеки в умовах кризової ситуації в східноєвропейському регіоні", а також розвідувальну діяльність, тренування структур безпеки, підрозділів радіоактивного, хімічного та біологічного захисту. За даними білоруських ЗМІ, у навчаннях візьмуть участь дві з половиною тисячі військовослужбовців, буде задіяно 500 одиниць техніки.