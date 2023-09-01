Розвідка Британії: Як РФ намагається захистити Кримський міст від атак

Росія прикриває Кримський міст за допомогою фізичного бар'єра, ППО та низки інших засобів, сподіваючись захистити його від нових українських ударів, повідомляє Європейська правда.

Про це розповідає Міністерство оборони Британії у розвідувальному огляді про війну від 1 вересня.

Британська розвідка констатує, що Керченська протока є "слабкою ланкою" російської логістики для угруповань військ в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей, оскільки у цьому Росія дуже залежить від Кримського мосту і поромів.

"Росія використовує широкий спектр засобів пасивного захисту, як генератори диму і підводні бар’єри, поруч із активними засобами – як системи ППО, щоб підвищити стійкість цієї переправи і знизити ризики від майбутніх ударів. Такі масштабні заходи обумовлює важливість цього мосту і для логістики, і як символу російської окупації" , – зазначають в огляді.

Розвідка пише, що супутникові знімки від 29 серпня підтверджують, що росіяни створили довкола мосту підводний бар’єр із затоплених кораблів і захисних бонів, сподіваючись таким чином захистити його від морських безпілотників.

"У південній частині мосту це кілька суден на відстані 160 метрів. Вони розташовані у тому ж місці, де 17 липня сталися атаки українських дронів "Морський малюк" , – зазначають аналітики.

У вересні 2022 року ВМФ Росії кілька днів випробовували на баржах цілі-обманки, ймовірно готуючись захищатись так від ракет з радіолокаційним наведенням.

Інші заходи для захисту мосту включають генератори димової завіси. Такі випробовували, зокрема, 24 травня 2023 року, а 12 серпня задіяли для прикриття мосту.