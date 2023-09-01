Російська авіація не змогла збити український безпілотник у Криму – ГУР

Двом бойовим російським гелікоптерам та літаку після тривалої погоні не вдалося збити український безпілотник в окупованому Криму. Про це заявили в Головному управлінні розвідки, повідомляє Новое время.

Спецпризначенці розповіли, що на ньому український дрон летить поблизу мису Тарханкут. Його переслідують одразу два вертольоти окупантів та один літак.

"Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з "поля бою" та успішно повернувся на базу. "Криворукі якісь…", — прокоментував ситуацію оператор БПЛА" , — йдеться в дописі.

У розвідці заявили, що безпілотники ГУР дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з російською ППО, але й при прямому зіткненні з авіацією окупантів.