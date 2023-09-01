У Польщі будуть відшкодовувати гроші за повернення тари від напоїв

Польща з 2025 року впровадить повернення тари від напоїв за відшкодування її вартості. Відповідний закон підписав президент, повідомляє Європейська правда.

Нове законодавство забезпечить виконання директиви ЄС щодо зменшення впливу на довкілля.

Депозит на вартість упаковки запровадять для пластикових пляшок об’ємом до 3 літрів, скляних пляшок об’ємом до 1,5 літра та алюмінієвих бляшанок до 1 літра.

Проєкт передбачає, що пляшку оцінять у 0,5 злотого. Отримати депозит можна буде, повернувши пакування до магазину.

Великі супермаркети площею понад 200 квадратних метрів зобов’язані будуть встановити контейнери для збору пакування, менші магазини можуть робити це на власний розсуд.

Заставна вартість пакування, яку покупець не прийшов відшкодовувати, буде використовуватись на фінансування обслуговування системи.

Операторів збору свого пакування – компанії, відповідальні за обслуговування системи – повинні будуть визначити виробники напоїв, обмежень на їхню кількість немає. Виробники, які не виконать вимоги, або ж будуть збирати вкрай мало пакування, повинні будуть платити додаткові внески.

Вимоги набудуть чинності з 1 січня 2025 року.