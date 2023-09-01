CNN: російські хакери атакували планшети українських військових

Російські хакери атакували мобільні пристрої українських солдатів, намагаючись вкрасти конфіденційну інформацію з поля бою. Про це пише CNN, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, нові рекомендації Сполучених Штатів та їхніх союзників із розвідувального альянсу "П’ять очей", до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія, підтверджують звіт Служби безпеки України про спроби російських хакерів зламати планшети на операційній системі Android, що використовувалися українськими військовими для "планування та виконання бойових завдань".

За даними СБУ, росіяни "захопили" планшети на полі бою та встановили на них шкідливе програмне забезпечення. Шкідливий код був розроблений для крадіжки даних, які надсилаються з мобільних пристроїв солдатів на супутникову систему Starlink.

Результати кібератаки на цей час невідомі, проте в СБУ заявили, що вдалося заблокувати деякі спроби злому.

"Зловмисне програмне забезпечення для мобільних пристроїв є особливо підступним, оскільки воно може повідомляти спецслужбам про фізичне місцезнаходження цілей", – сказав головний аналітик фірми безпеки Mandiant, яка належить Google, Джон Халтквіст.

Як повідомлялося, кіберфахівці СБУ заблокували спроби російської військової розвідки отримати доступ до бойової системи обміну даних українських Збройних сил й організувати збір розвідувальної інформації.

За даними спецслужби, відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, підконтрольному російській військовій розвідці.

Загалом виявлено майже 10 ворожих шпигунських програм, призначених для отримання інформації із системи.