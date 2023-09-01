Експорт IT-послуг з України перевищив минулорічні показники

У липні обсяг IT-експорту з України зменшився на 2,4% у порівнянні з минулим місяцем, але збільшився на 3,1%, якщо порівнювати з торішніми показниками. Про це свідчать дані НБУ, повідомляє DOU.

У липні 2023-го виторг становив $559 млн, це на $17 млн більше, аніж у липні 2022 року.

Додамо, що показник за червень цього року становив $573 млн. Загалом же після початку повномасштабної війни обсяг IT-експорту за місяць тримається на рівні $500–600 млн із незначними коливаннями. У липні 2022-го цей показник становив $542 млн, у липні 2021-го — $574 млн, а от у червні 2020-го — $413 млн.