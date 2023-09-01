Окупанти за добу атакували 10 областей України – зведення ОВА

За добу російські загарбники здійснили атаки на 10 областей України, є загиблі та поранені. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 п’ятниці, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області росіяни здійснили сім обстрілів Корюківського та Новгород-Сіверського районів. Ворог обстрілював прикордоння із гранатометів, мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Сумській області вночі та вранці росіяни здійснили чотири обстріли прикордоння. Зафіксовано 29 вибухів. Обстрілів зазнали Шалигинська, Краснопільська, Хотінська громади. Попередньо — без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 167 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Путивльська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Великописарівська, Шалигинська громади.

У Кіровоградській області під час ранкової тривоги сьогодні зранку збили крилату ракету. Руйнувань, загиблих та травмованих немає.

У Дніпропетровській області вночі агресор обстріляв Великомихайлівську громаду, що у Синельниківському районі. Пошкоджена лінія електропередач. По цій громаді ворог знову цілив вранці. Спрямував свою артилерію і на Нікопольський район. Поцілив по Марганецькій ТГ. Наслідки атак уточнюються. Попередньо — минулося без загиблих та поранених.

Вчора вдень ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії. Снаряди пошкодили 4 приватні будинки, господарську споруду, дві лінії електропередач та газогін. Люди вціліли.

У Запорізькій області за минулу добу від терору росіян постраждав 21 населений пункт. 83 артилерійські обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Залізничного, Роботиного, Білогір'я, Червоного, П'ятихаток, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл Запорізької області.

Також ворог здійснив чотири БПЛА-атаки по Оленівці, Білогір'ю, Новодарівці та Кам'янському, а також вісім РСЗВ-обстрілів по Гуляйполю, Темирівці, Новодарівці й Кам'янському.

Внаслідок артилерійських ударів по Гуляйполю травмовано 52-річну жінку та 67-річного чоловіка, крім цього поранення отримав чоловік 59 років, який потрапив під артобстріл в Оріхові. Всіх доставлено в лікувальну установу. Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

У Харківській області минулої доби на Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Козачої Лопані, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема Вовчанськ, Хрипуни, Караїчне, Мала Вовча, Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку агресор завдав авіаційного удару в районі Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Борова, Куп’янськ, Кислівка. По с. Чернещина Борівської громади Ізюмського району відбувся ворожий обстріл керованими авіабомбами. Пошкоджено будівлю, складські приміщення та майстерня агрофірми. Минулося без постраждалих.

Внаслідок ударів по центральній частині м. Куп’янськ — території автовокзалу, центрального ринку — пошкоджено два житлових будинки, адмінбудівлі та нежитлові приміщення. Отримав вибухову травму та уламкові поранення 61-річний чоловік, стан середній.

У с. Копанки Борівської громади внаслідок обстрілу керованими авіаційними бомбами було пошкоджено житловий будинок, постраждав 49-річний чоловік. У с. Западне Дворівчанської громади через обстріли загарбників горів житловий будинок Постраждалих немає.

У Луганській області учора від ворожих атак постраждали Новоєгорівка та Білогорівка. Невське та Твердохлібове потрапили під артилерійський вогонь. За добу ворог здійснив 158 обстрілів, випустивши 553 снаряди.

У Донецькій області минулої доби росіяни обстріляли 15 населених пунктів: Авдіївка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Зарічне, смт Райське, смт Щербинівка, с.Мемрик, с.Мирне, с.Неліпівка, с.Новокалинове, с.Новоукраїнка, с.Урожайне, с.Успенівка, с.Шахтарське, с.Шевченко.

Пошкоджено 7 житлових будинків (з них два — багатоквартирних), адмінбудівля сільськогосподарського підприємства, приміщення олійного цеху, 20 гаражів, християнський духовний центр, ЛЕП. За добу по області — одна людина загинула, одну поранено.

У Миколаївській області вчора вдень ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській області за добу ворог здійснив 61 обстріл, з них по м. Херсон — чотири обстріли. Росіяни поцілили у райони 21 населеного пункту. У полі, що поблизу Нової Камʼянки Бериславського району, на російській вибухівці підірвався тракторист. Через детонацію міни 62-річний чоловік дістав поранення, його шпиталізували.

Внаслідок обстрілу с. Веселе Каховського району травми несумісні з життям отримав 69-річний чоловік. Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, одна — дістала поранення.