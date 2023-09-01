НАЗК внесло PepsiCo та Mars до списку спонсорів війни

Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo і Mars до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомляє Новое время.

Попри заяви про скорочення свого бізнесу в РФ, ці компанії продовжують працювати в країні, сплачуючи значні податки до бюджету агресора.

PepsiCo працює в Росії з 1974 року, має 19 заводів, близько 20 тис. співробітників і 40 тис. сільськогосподарських працівників. За показником чистого прибутку PepsiCo є четвертою за розміром компанією в галузі напоїв і харчових продуктів у РФ.

PepsiCo збільшила свої доходи в Росії в перший рік повномасштабного вторгнення — до $2,59 млрд. Чистий прибуток зріс на 333% до $525 млн порівняно з 2021 роком. Податки до бюджету Росії було сплачено більш ніж на $115 млн.

У березні 2022 року компанія заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Однак у серпні 2022 року виробництво напоїв 7Up і Mirinda під брендами Evervess і Frustyle відновилося. У березні 2023 року відновилося виробництво напою Pepsi під брендами Evervess (вищий ціновий сегмент) і "Любимый" (нижчий ціновий сегмент).

Також компанія запустила в країні новий бренд лимонаду під назвою "російський подарунок" замість попередніх продуктів. Компанія продовжує виробництво і дистрибуцію інших товарів: чіпси, снеки та молочні продукти.

На відсутність щирих намірів залишати російський ринок вказує також, що на кар'єрній сторінці компанії перелічено понад 580 відкритих вакансій у Росії, зазначають у НАЗК.

Компанія Mars працює в Росії понад 30 років, інвестувала в економіку країни-агресора $2,5 млрд, створила понад 6 тис. робочих місць і має на території Росії 10 фабрик.

Компанія обіцяла скоротити бізнес на території Росії після початку повномасштабної агресії і передавати прибуток на гуманітарні потреби.

Однак фабрики продовжили працювати в РФ зі збільшенням доходів у 2022 році. Виторг зріс до $2,45 млрд, чистий прибуток — на 59% до $377 млн. Mars сплатив понад $93 млн податків до російського бюджету. На сайті з пошуку персоналу російська філія компанії публікує близько 100 відкритих вакансій.