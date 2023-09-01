СБУ затримала снайпера ФСБ, який готував замах на командування ЗСУ на Запоріжжі

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента-снайпера Федеральної служби безпеки РФ. Він є учасником агентурної мережі окупантів, яка на 9 травня 2023 року готувала замах на командування Сил оборони у Запорізькій області, повідомляє Ліга.net.

Це четвертий учасник агентурної мережі ФСБ із позивним "Фантом", який після затримань поплічників "заліг на дно" та намагався уникнути покарання, пише СБУ.

За даними слідства, затриманий – мешканець обласного центру, ексвійськовий, що володів навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби "Винторез". Озброєння виробляють на території РФ, передусім його використовують підрозділи спецпризначенців окупантів.

За інформацією СБУ, саме з "Винтореза" агент мав здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій південного фронту.

Після нейтралізації СБУ інших учасників групи на цього агента вийшов представник ФСБ та поставив завдання скоригувати ворожий удар по фронтових позиціях українських захисників із застосуванням вогнеметних систем "Солнцепек", пише відомство.

Для збирання розвідданих про місця базування Сил оборони затриманий намагався "в темну" використовувати своїх знайомих з фронтових районів області, зазначають правоохоронці.

Правоохоронці затримали чоловіка та запобігли удару по передових підрозділах ЗСУ.

Під час обшуку за місцем проживання у нього вилучили понад пів тисячі набоїв різного калібру, зокрема патрони 308 win для стрільби зі снайперської гвинтівки.

Затриманому планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу, йому загрожує довічне ув'язнення.