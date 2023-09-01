У Грузії запускають процедуру імпічменту президентки через її візити до ЄС

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" починає процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі через те, що вона поїхала у візити, не погоджені урядом. Про це заявив прем’єр Іраклій Кобахідзе, повідомляє Європейська правда.

Кобахідзе заявив, що процедуру імпічменту Зурабішвілі ініціюють, хоча й наперед зрозуміло, що керівна партія не має необхідних для її відставки 100 голосів.

"Для завершення імпічменту необхідна підтримка 100 депутатів, тож без голосів радикальної опозиції у нього немає перспектив. Попри це, на засіданні політради партії ми ухвалили рішення ініціювати процедуру імпічменту президента Грузії" , – заявив Кобахідзе.

Лідер "Мрії" пояснив це "відповідальністю перед конституцією", заявивши, що партія не може ігнорувати "кричущі порушення, що підривають верховенство права".

Згодом Кобахідзе заявив, що перед ініціюванням імпічменту "Мрія" подасть запит до Конституційного суду з проханням визначити, чи Зурабішвілі своїми рішеннями порушила основний закон – "хоча усе й так очевидно", оскільки це є частиною процедури.

Нагадаємо, уряд Грузії не дав згоди на близько десятка візитів президентки на наступні пів року, більшість з них – до Європи.

Попри це, 31 серпня Саломе Зурабішвілі все одно вилетіла до Німеччини для зустрічі з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, а 1 вересня зустрінеться у Брюсселі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Вона заявила, що цими зустрічами починає турне за підтримку надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС.

Зурабішвілі стала президенткою Грузії у 2018 році завдяки підтримці "Мрії" та її співзасновника, олігарха Бідзіни Іванішвілі. Стосунки Саломе Зурабішвілі з правлячою партією почали погіршуватися з початком повномасштабної війни та антизахідним розворотом грузинської влади. Термін її повноважень завершується восени 2024 року.