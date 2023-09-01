Буданов: Авиабазу в Пскове атаковали с территории России

Атаку на літаки Іл-76 у Пскові, де базується 334 військово-транспортний авіаполк ПКС РФ, було проведено з території Росії. Про це заявив у коментарі The War Zone начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє Ліга.net.

Іл-76 – основа військової авіації окупантів. За словами голови ГУР, вони спеціально націлилися на ці літаки, оскільки вони використовуються для перевезення військових вантажів та десантників ВДВ.

"Ми працюємо з території Росії" , – коротко повідомив виданню головний український розвідник.

Він не став уточнювати, була атака здійснена співробітниками ГУР чи російськими партизанами, яких курує розвідка.

Буданов також відмовився сказати, які дрони застосовувалися і в якій кількості.

Буданов підтвердив раніше озвучену оцінку: два Іл-76 знищено і два серйозно пошкоджено.

У верхній частині літака розташовані паливні баки та важлива частина лонжерона крила: ці секції були спеціально атаковані дронами, розповів начальник ГУР.

Інфрачервоне зображення з дрона ГУР (нижче) означає, пише видання, що, "швидше за все, на літаки скинули бомби, якщо тільки джерело зображення не виступало як спостережний дрон для реєстрації удару, що здається малоймовірним".

"Це відповідає коментарям Буданова про те, що це був удар, завданий з Росії, ймовірно, дуже близько до бази, а не з використанням автономних дронів далекої дії. Відео, з якого ми отримали кадр, виглядає так, ніби дрон скинув одну з бомб" , – пишуть журналісти.