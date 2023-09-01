В Україні запустили 6 енергоблоків АЕС після ремонту – Енергоатом

У рамках ремонтної кампанії в енергетиці в Україні вже планово відремонтували та запустили в роботу шість атомних енергоблоків.﻿ Про це заявили в пресслужбі НАЕК "Енергоатом", повідомляє Економічна правда.

31 серпня очільник "Енергоатому" Петро Котін провів виробничу нараду з колективом АЕС, де позапланово завершили ремонт енергоблока-"тисячника" (має потужність 1000 МВт, - ред).

За словами Котіна, цьогорічна ремонтна кампанія є наймасштабнішою і вже зараз можна констатувати, що українські атомники впевнено демонструють свої професійність і незламність.

Наразі шість атомних енергоблоків, п'ять із яких – "тисячники", вже підключені до енергомережі після планових ремонтів. Ремонт ще трьох енергоблоків триває.

Президент компанії подякував персоналу, який робить усе можливе, щоб ремонти проходили в максимально стислі терміни, але без втрати в якості робіт.

У середині серпня повідомлялось, що ремонтна кампанія української енергосистеми йде за планом: відремонтовано 5 атомних енергоблоків, ще 4 перебувають у ремонті, також полагоджено 62% енергоблоків ТЕС і 70% ТЕЦ.