РФ "серйозно" готувала кілька операцій із вбивства Зеленського – Буданов

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти кілька разів планували вбити президента Володимира Зеленського. Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, повідомляє Ліга.net.

За його словами, Москва кілька разів готувала "певні операції" для знищення українського глави держави.

"Давайте так, кілька разів серйозно вони готували певні операції. Дуже серйозно. Ретельно планували, підготовчі заходи проводили" , — сказав Буданов.

Він зазначив, що українські спецслужби працюють досить ефективно, оскільки цього не сталося.