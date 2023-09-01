Алкоголь не робить людей привабливішими – дослідження

Невелике дослідження спростувало стійкий міф про те, що п’яним людям простіше сподобатися.

Науковці з Піттсбурзького університету запросили 18 пар друзів-чоловіків до лабораторії, щоб оцінити привабливість чоловіків і жінок, яких вони бачили на фотографіях і відео. Це було спробою імітувати соціальні взаємодії, які зазвичай можуть відбуватися в реальній ситуації вживання спиртного.

В одному випадку обом чоловікам дали достатньо горілки і журавлинного соку, щоб підняти концентрацію алкоголю в крові приблизно до 0,08% – законної межі для водіння в Англії, Уельсі, Північній Ірландії та багатьох штатах США, — а в іншому випадку вони обидва отримали безалкогольний напій.

Після надання оцінок привабливості фотографій їх попросили вибрати, з ким із цих людей вони найбільше хотіли б взаємодіяти в майбутньому експерименті.

Дослідження, опубліковане в Журналі досліджень алкоголю і наркотиків, не виявило, що алкоголь змінює сприйняття привабливості інших людей.

"Але ми виявили, що після вживання алкоголю люди з більшою ймовірністю обирали взаємодію з людьми, яких вони вважали найбільш привабливими" , — пишуть автори.

Дійсно, п’яні учасники в 1,71 раза частіше вибирали одного з чотирьох найпривабливіших кандидатів, з якими потенційно могли б зустрітися в майбутньому дослідженні, порівняно з тими, коли вони були тверезими.

"Їхні результати, по суті, показують, що, хоча інтоксикація, можливо, і не змінила їхнє уявлення про оточуючих, але водноч ас додала сміливості, оскільки люди з більшою ймовірністю взаємодіяли з привабливими іншими людьми" , — кажуть учені.

З огляду на вплив алкоголю на зорове опрацювання і когнітивні функції, цілком можливо, що результати зміняться за вищого рівня інтоксикації, зазначили дослідники.