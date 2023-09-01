Чи спрацює на практиці екстрадиція "ухилянтів" до України – пояснення юриста

Українські правоохоронці можуть запросити екстрадицію людей, які виїхали за кордон за підробленими документами ВЛК, практично в будь-якій країні світу, раніше заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. ﻿Як може працювати механізм екстрадиції, розповів юрист Сергій Савинський, пише Катерина Гончарова, РБК-Україна.

В Україні й раніше діяв механізм екстрадиції стосовно осіб, які вчинили те чи інше кримінальне правопорушення, нагадує Савинський.

"Щоб ініціювати кримінальну справу, треба довести, що висновки військово-лікарської комісії з 24 лютого 2022 року були підробленими. І визначити, що видані військовозобов'язаним довідки були підроблені й вони або отримали відстрочку, або взагалі були виключені з військового обліку. І потім, використовуючи підроблену довідку, виїхали за кордон. Тоді щодо них буде ініційоване кримінальне провадження" , – пояснює він.

Тут є як мінімум два варіанти кримінального провадження: або за використання підробленої довідки або за незаконний перетин кордону.

"Мабуть, більш правильно кваліфікувати саме в контексті підробленої довідки. Оскільки вони будуть підозрюваними у кримінальному провадженні, то у них може бути застосований механізм екстрадиції. І щодо таких осіб буде подано запит до країни – місця їхнього перебування, якщо в України є відповідні домовленості з тією країною, де ті перебувають" , – додає юрист.

Цей механізм може бути запущений, але як саме це буде працювати на практиці, поки важко сказати, каже юрист.

"Це з одного боку може сприйматися як певний популізм. З іншого боку, запит, фронту на людський ресурс дуже великий. Тому, можливо, такі дії й справді будуть відбуватися. З цього приводу дуже багато різних інформаційних приводів, і прогнози робити важко. Хоча все можливо бути, особливо в такий час. Щоб це активно запрацювало, потрібна й політична воля" , – говорить він.

Юрист допускає, що спершу механізм екстрадиції "ухилянтів" можуть застосовувати у якихось гучних медійних випадках. Втім, щоб це запрацювало, додаткових норм розробляти не потрібно: екстрадиція тих, кого підозрюють у вчиненні злочину, і так діє.

"Механізм є, можливо, немає тільки політичної волі й акценту правоохоронного сектору на цю ситуацію. Адже в країні дійсно є багато чим займатися, окрім ухилянтів. Але питання роботи ВЛК і того, які там реалізують корупційні схеми, дуже болюче. Окрім боротьби з зовнішнім агресором та відновлення контролю над окупованими територіями, боротьба з корупцією теж має бути одним із пріоритетів. Тому акцент на цьому я вважаю правильним" , – пояснює Сергій Савинський

Але він вважає, що реалізація такої схеми затягнеться на довгі роки.