Як буде відбуватися індексація пенсій та перерахунок субсидій – Мінсоцполітики

Індексація пенсії у 2024 році буде попри ризики для державних фінансів через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Розмір субсидії Пенсійний фонд перерахує автоматично. Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в ефірі "Українського радіо", повідомляє Укрінформ.

"Індексація пенсій має відбуватися щороку з 1 березня. Але у час повномасштабної війни існує значна кількість ризиків для державних фінансів. Попри це з 1 березня 2024 року має відбуватися індексація. Правда, точно говорити про строки можна буде тільки після затвердження державного бюджету" , - сказала Марчак.

За її словами, величина індексації залежатиме від рівня інфляції: "Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік".

Марчак запевнила, що держава повністю виконує всі свої зобов'язання щодо виплат пенсій громадянам на тимчасово окупованих територіях і тим, хто проживає за кордоном.

"Якщо людина має право на пенсію, то нарахування проводяться. Питання полягає в тому, чи має людина можливість фізично зняти гроші з картки, якщо вона проживає на тимчасово окупованій території. Ось на це ми вплинути не можемо" , - зазначила посадовиця.

Вона зауважила, що стосовно громадян, які перебувають за кордоном, були певні технічні питання, коли людина набувала пенсійного віку, перебуваючи вже за кордоном. На початку серпня офіційно дозволили звертатися по допомогу в оформленні пенсій через консульські установи.

"За чинним законодавством передбачалося, що особа для оформлення пенсії має фізично звернутися до відділення Пенсійного фонду. Були внесені зміни до постанов Кабміну, які дозволили громадянам звертатися по призначення чи відновлення пенсії, якщо, наприклад, особі припиняють (виплату, нарахування — ред.) пенсію, якщо вона отримувала її через "Укрпошту". А зараз "Укрпошта" не доставляє пенсії на тимчасово окуповані території.

Ми запровадили механізми, щоб люди могли звертатися віддалено для призначення чи відновлення виплат пенсії через Дію із застосуванням Дії.Підпису, через електронний кабінет Пенсійного фонду. Є можливість звернутися також до Пенсійного фонду через відеозв'язок" , - пояснила Марчак.

Щодо субсидій, додала вона, то жодних змін не відбулося.