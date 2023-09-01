Українці стали більше купувати нові авто – асоціація

У серпні українці придбали 5,8 тисяч нових легкових авто, що майже удвічі більше, ніж у такий же період 2022 року. Відносно липня споживча активність збільшилась на 9%.

Про це повідомляє﻿ профільна асоціація "Укравтопром".

Найбільшим попитом у серпні користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 1118 шт. У порівнянні з минулим роком серпнева реалізація нових "Тойот" в Україні збільшилась на 49%.

Другою за популярністю була марка Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли майже вчетверо до 611 одиниць.

На третій позиції в рейтингу Renault – 501 авто. Покупки французьких авто зросли на 143%).

На четвертому місці BMW – 433 авто (+120%).

Попит на автомобілі Skoda зріс на 145% в річному обчисленні – до 394 авто. Виробник посів п'яте місце.

Водночас бестселером на ринку нових легковиків у серпні став Renault Duster – 473 реєстрації.

Всього з січня по серпень 2023 року українці придбали і поставили на облік понад 38 тисяч нових легкових авто, що на 56% більше, ніж за аналогічний період минулого року, – зазначили в "Укравтопромі".