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Буданов: Кучма залишив Україні 10 Ту-22, їх "порізали" за Ющенка

Буданов: Кучма залишив Україні 10 Ту-22, їх "порізали" за Ющенка
Фото: KGyST

Свого часу, коли Україна розпилювала на брухт та віддавала росіянам стратегічні ракетоносці, тодішній президент Леонід Кучма вже ж залишив на озброєнні 10 бомбардувальників Ту-22М3 та ракети до них. Але й ці "тушки" також знищили невдовзі після приходу до влади Віктора Ющенка. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Наталії Мосійчук на каналі "1+1", повідомляє Ліга.net.

Кучма – другий президент України, пропрацював на посаді два терміни поспіль, з 19 липня 1994 року по 23 січня 2005 року.

На думку глави ГУР, головне, чого не вистачало Україні з 1991 року, – це загальнонаціональної стратегії, у тому числі у сфері безпеки.

Буданов нагадав, що частина бомбардувальників і ракет, якими Росія б'є по Україні зараз – ті, які Україна сама їй віддала у якості оплати за газ.

"В Україні було близько 70 штук Ту-22 усіх модифікацій, з них половина були в новітній на той час модифікації М3, – якраз тій, яка часто по нас б'є ракетами Х-22. Ми в результаті свої порізали, Ту-95 і Ту-160 повіддавали РФ, ракети Х-55 теж повіддавали. Х-22, до речі, здається, теж віддали", – продовжив глава розвідки.

Враховуючи все це, додав він, "є цікавий момент: хоч би як там було, а Кучма залишив тоді десять літаків Ту-22М3, новітніх далеких бомбардувальників, і значну кількість озброєння до них".

"Сказав: "Ну, 10 штук, це ж, в принципі, небагато в порівнянні з 70-ма, але цього абсолютно достатньо, щоб гарантувати безпеку. Тому що це серйозна, потужна зброя з далеким озброєнням, яка забезпечить нам безпеку". І після зміни влади майже відразу ці 10 літаків було знищено", – підкреслив Буданов.

Ту-22М3 може нести три протикорабельні надзвукові крилаті ракети Х-22/Х-32 з бойовою частиною до тонни та дальністю враження до 600 км.

Виходячи з одного цього прикладу, "кому і які" слід пред'являти претензії, поставив Буданов питання:

"Тому, хто знищив 70, або тому, хто останні 10? Або тому, хто взагалі відмовився від усього? Або, може, самому собі, що не зробили щось краще за цей час? Риторичні абсолютно питання".

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