Минэнерго: Украинская газотранспортная система готова работать без газа из РФ

﻿Українська газотранспортна система і підземні сховища газу готові працювати в умовах нульового транзиту російського газу. Про це заявили в міністерстві енергетики, повідомляє Новое время.

Таку незалежну технічну оцінку дала міжнародна експертна група після проведення моделювання роботи ГТС і ПСГ за потенційними сценаріями в разі атак ворога на газову інфраструктуру, інших надзвичайних ситуацій і зупинки транзиту російського газу.

У міністерстві додали, що стрес-тест підтвердив надійність транспортування і зберігання газу навіть в умовах військового ризику і пошкодження основних активів, вказують у міністерстві.

Усі сценарії моделюють вихід з ладу різних комбінацій критично важливих об'єктів операторів. Аналіз також враховує дані про атаки на об'єкти у 2022/2023 роках, структуру, характеристики пошкоджень у різних регіонах України.