Зеленський розповів, від чого залежатиме шлях деокупації Криму

Питання деокупації Криму можна вирішити військовим чи дипломатичним шляхом. Усе залежатиме від поведінки ворога. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на відкритті бізнес-форуму Європейського дому Амброзетті в Італії, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як відзначив президент, без повної деокупації Криму, Донбасу та інших територій - в Україні та на європейському просторі не може бути сталого миру. Як й решта цивілізованих країн - Київ ніколи не визнає російську окупацію.

"Це можна вирішити дипломатичним або військовим шляхом (питання звільнення Криму, - ред.). Російські війська повинні залишити півострів без подальшого тиску, це збереже життя" , - пояснив президент.

Звільнення Криму

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що Україна обов'язково звільнить Крим від російських загарбників, однак для цього знадобиться проведення наземної операції.