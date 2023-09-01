Україна четвертий день імпортує електроенергію – "Укренерго"

У четвер, 31 серпня, НЕК "Укренерго" брало аварійну допомогу з енергосистем Румунії та Словаччини. Це вже четвертий день поспіль, коли Україна вдається до таких заходів, повідомляє Новое время.

Зазначається, що 31 серпня, попри зниження середньодобової температури майже на 5 °C, вечірній максимум споживання був всього на 3% нижче за абсолютний літній рекорд, який зафіксували 29 серпня.

"Укренерго" повідомляє, що "це дуже багато" для енергосистеми, оскільки через пошкодження та ремонти можливості електростанцій з виробництва електроенергії обмежені.

Загальний обсяг аварійної допомоги склав 600 МВт·год.

У компанії нагадали, що аварійна допомога не є комерційним імпортом і використовується як останній та найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.

При цьому у п’ятницю, 1 вересня, обсяг імпорту електроенергії зі Словаччини та Молдови сягнув 1300 МВт-год. Експорт відсутній.

Укренерго закликає українців ощадливо споживати електроенергію.