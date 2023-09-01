Буданов: У керівництві РФ одиниці виступають за війну

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов стверджує, що серед тих, хто ухвалює рішення в Росії, майже немає людей, що виступають за продовження війни, повідомляє Українська правда.

Про це він заявив в інтерв’ю каналу "1+1".

"В Росії серед тих, хто реально ухвалює рішення, тих хто виступає за війну в прямому сенсі лишилися одиниці. Всі розуміють це крах і, що чим швидше це завершити, тим краще" , – сказав керівник ГУР.

Буданов також розповів, що для України добре, коли в Росії знімають з посад чиновників і військових, які розповідають про реальну ситуацію.