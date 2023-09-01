Вітроелектростанція Ахметова відмовилася від "зеленого" тарифу

Тилігульська вітроелектростанція з 1 вересня відмовилася від посередництва "Гарантованого покупця" і почала продавати електроенергію на ринкових умовах, повідомляє ЛігаБізнес.

Вихід з балансувальної групи "Гарантованого покупця" дозволяє компаніям відновлюваної енергетики отримувати доходи, співставні з розміром зеленого тарифу, пояснила ДТЕК.

"Зараз цінова кон’юнктура на ринку дозволяє своєчасно отримувати необхідний обсяг коштів для підтримання стабільної роботи станції в опалювальний сезон та здійснення розрахунків з кредиторами" , – заявив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

Продаж електроенергії ВЕС здійснюватиметься через компанію Д.Трейдінг. Законодавство також дозволяє компаніям в будь-який момент повертатися до ДП "Гарантований покупець" і працювати за зеленим тарифом.

"Лібералізація ринку електричної енергії, зняття цінових обмежень, відкриття експорту тощо матиме стимулювальний ефект виходити на ринок для більшості виробників з ВДЕ, які зараз отримують лише 40-45% оплати від "Гарантованого покупця", і водночас решта боргу може бути оплачена через рік-два" , – наголосили в ДТЕК.

Першу чергу Тилігульської вітряної електростанції компанія ДТЕК ВДЕ запустила 18 травня 2023 року. Річна прогнозована генерація електроенергії становить 390 млн кВт-год.

Проєктна потужність ДТЕК Тилігульська ВЕС (чотири черги) – 500 МВт та 83 вітротурбіни. Компанія планує добудувати ВЕС до запланованої потужності.

Прогнозоване річне виробництво електроенергії повністю добудованої ВЕС становитиме 1,7 млрд кВт-год.