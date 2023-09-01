ОП: Україна оскаржить заборону на експорт зерна до ЄС, якщо її продовжать

Україна оскаржуватиме заборону на експорт зерна до п'яти країн Європейського Союзу, якщо його буде продовжено після 15 вересня, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю агентству Bloomberg.

"Якщо Єврокомісія продовжить своє рішення щодо імпорту зерна з України, ми будемо скаржитися до арбітражної комісії за нашою угодою (про асоціацію, - ред.)" , - заявив Жовква.

Правила арбітражу пов'язані з Угодою про асоціацію 2014 року між Україною та ЄС.

Заборона на ввезення агропродукції, запроваджена Польщею та чотирма іншими країнами-членами ЄС, стала рідкісною точкою розбіжностей між Україною та деякими з її найсильніших прихильників проти російського вторгнення. Київ заявляє, що обмеження, введені у відповідь на протести щодо різкого падіння цін на зерно, ставлять під загрозу найважливішу лінію експорту.

Жовква виділив Польщу, яка разом із Угорщиною попередила, що запровадить односторонні обмеження, якщо заходи ЄС не будуть продовжені. Будучи вірним союзником України, Польща першою запровадила заборону перед демонстраціями фермерів, які скаржаться на надлишок зерна, що чинить тиск на ціни - центральне політичне питання напередодні жовтневих виборів.

Якщо Варшава цього місяця почне діяти самостійно, Єврокомісія має вжити правові заходи проти порушень єдиного ринку ЄС, сказав чиновник Офісу президента.

"Комісія має відреагувати" , - сказав Жовква.

Нагадаємо, у квітні Польща першою із країн Східної Європи заборонила ввезення продовольства з України. Потім це рішення було оформлене рішенням Єврокомісії, яка у травні 2023-го заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Болгарії.

Заборона діє до 15 вересня, проте єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський підтримав продовження заборони на імпорт українського зерна до п'яти прикордонних країн до кінця 2023 року.