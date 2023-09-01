Росії на відновлення сил після війни потрібно 10 років – Буданов

У Росії після поразки у розв'язаній нею війні проти України через деякий з'являться реваншистські настрої. Таку думку висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Наталії Мосейчук на "1+1", повідомляє Укрінформ.

"Росії потрібно буде відновлюватися у військовому аспекті близько 10 років. Якраз 10 років – це нормальний період, щоб все це переосмислити і заново почати готувати реванш. Але у нас мінімально буде 10 років" , - зазначив він.

На думку Буданова, Україна не зможе повністю відгородитися від Росії і забути про цю державу раз і назавжди.

За його словами, після перемоги України в якомусь видозміненому вигляді, але частина РФ все-таки залишиться поряд. "Тому з Росією буде пов’язано ще багато роботи" , - заявив Буданов.

Водночас керівник ГУР наголосив, що перемога України є доконаним фактом, і питання лише у тому, коли вона настане.