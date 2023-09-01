Росії на відновлення сил після війни потрібно 10 років – Буданов
У Росії після поразки у розв'язаній нею війні проти України через деякий з'являться реваншистські настрої. Таку думку висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Наталії Мосейчук на "1+1", повідомляє Укрінформ.
"Росії потрібно буде відновлюватися у військовому аспекті близько 10 років. Якраз 10 років – це нормальний період, щоб все це переосмислити і заново почати готувати реванш. Але у нас мінімально буде 10 років", - зазначив він.
На думку Буданова, Україна не зможе повністю відгородитися від Росії і забути про цю державу раз і назавжди.
За його словами, після перемоги України в якомусь видозміненому вигляді, але частина РФ все-таки залишиться поряд.
"Тому з Росією буде пов’язано ще багато роботи", - заявив Буданов.
Водночас керівник ГУР наголосив, що перемога України є доконаним фактом, і питання лише у тому, коли вона настане.
"Я не є філософом чи якимось політологом. Я практик. І багато у чому саме від нас залежить, як швидко наступлять ті чи інші події і зрештою прийде перемога. Кожен має зробити все, щоб перемога була досягнута", - зазначив Буданов.