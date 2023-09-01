Облгази Фірташа втратили ліцензії на розподіл ще в трьох областях

Група "Нафтогазу" з 1 вересня отримала ліцензію на розподіл газу у Київській, Житомирській та Львівській областях, де раніше працювали облгази із пов'язаної з Дмитром Фірташем групи "РГК" (104.ua). Про це йдеться у постанові Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг №1596 від 31 серпня 2023 року, повідомляє ЛігаБізнес.

Цим рішенням регулятор зупинив ліцензії АТ "Київоблгаз", АТ "Житомиргаз" і АТ "Львівгаз" та віддав їх компанії "Газорозподільні мережі України", що входить до групи Нафтогазу.

Тепер послуги з розподілу газу на території цих областей надаватимуть відповідні філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Крім того, НКРЕКП встановила з 1 вересня 2023 року тарифи на послуги з розподілу природного газу для Київської, Львівської та Житомирської філій "Газмережі" - відповідно на рівні 1,49, 1,69 і 1,70 грн за 1 куб. м на місяць (без ПДВ).

Раніше "Газмережі" отримали ліцензування в межах Кіровоградської, Харківської областей з містом Харків та частині Дніпропетровської області (Дніпро та Кривий Ріг). За даними Міненерго, кількість клієнтів національного оператора газорозподільних мереж сягнула 4 млн абонентів.