Зеленський презентував інноваційний освітній застосунок "Мрія"
1 вересня Президент України Володимир Зеленський презентував для українських школярів, їхніх батьків і педагогів інноваційний освітній проєкт "Мрія", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Офіс Президента.
Мета проєкту, як зазначають на сайті, – дати дитині її особистий освітній простір і унікальний алгоритм розвитку.
Застосунок допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та поза ним.
Зокрема в застосунку є контент для учнів, розклад, план дня, "Мрія ID" – цифровий контент для дитини, аналіз успішності дитини, спілкування між вчителем та батьками, матеріали для навчання, сповіщення про повітряну тривогу і зокрема для батьків, яким можна надіслати повідомлення, коли дитина в укритті.
Зеленський також зазначив, що майже мільйон українських дітей буде вчитися онлайн. Ще майже мільйон у змішаному форматі, більшість в Україні. І за стосунок зробить навчальний процес легшим для усіх.
"Дуже важливо, що "Мрія" нарешті зробить життя вчителів легшим. Прибираємо максимум папірців. Усілякі форми, які зараз треба заповнювати. Максимум уваги вчителя – тому, щоб навчати, а не витрачати час"
Згодом до "Мрії" планують всю освітню систему, дошкільні заклади та більше допомоги батькам. Проєкт планують масштабувати на інші навчальні заклади України.
Передісторія:
- 31 серпня у вечірньому зверненні Зеленський анонсував освітні новації для школярів.
- МОН разом з ЮНІСЕФ розробили рекомендації щодо організації програм із надолуження освітніх втрат для закладів освіти, громадських організацій, органів управління освітою тощо.
- У Києві навчальний рік 2023/2024 року триватиме з 1 вересня до 31 травня.