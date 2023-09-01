Великого мобільного оператора можуть оштрафувати за неготовність до блекаутів

Мобільного оператора lifecell можуть оштрафувати через неготовність до блекаутів, повідомляє Новое время.

Телеком-регулятор може оштрафувати мобільного оператора lifecell за неповну готовність мереж у Рівненській області до 3-добового блекауту.

Про це йдеться в повідомленні Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК).

Нещодавня перевірка регулятором мереж компанії lifecell на Рівненщині засвідчила готовність до забезпечення зв’язком менш ніж 50% критично важливих об'єктів із необхідного мінімуму в умовах 3-добового блекауту.

У мобільного оператора є 20 днів, щоб усунути ці порушення. Якщо оператор не виконає ці вимоги, розглядатиметься питання про накладення штрафних санкцій на оператора згідно з нормами Закону про електронні комунікації.

Загалом із січня 2023 року регулятор провів вісім непланових перевірок операторів у низці областей України, зокрема:

ПрАТ Київстар у Київській, Львівській, Одеській;

ПрАТ ВФ Україна в Київській, Львівській, Одеській;

ТОВ Лайфселл у Київській, Львівській, Одеській та Рівненській.

Під час проведення відповідних заходів нагляду було виявлено порушення у всіх трьох операторів мобільного зв’язку. Детально з результатами заходів державного нагляду, зокрема всіх вищезазначених перевірок, можна ознайомитися тут.

Раніше мобільний оператор Vodafone Україна відзвітував про зростання капінвестицій на 75%. Витратили понад 2 млрд грн на ремонти і підготовку до зими.