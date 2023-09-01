Єрмак: Україна повернула з російського полону групу дітей
Керівник Офісу президента, Андрій Єрмак повідомив про те, що Україна повернула додому з російського полону групу дітей, повідомляє РБК-Україна.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
За його словами, протягом останнього тижня з Росії вдалось вивезти 11 дітей.
"Ми працюємо над тим, щоб знаходити викрадених дітей та повертати їх додому", - написав він.
Він зауважив, що в Україні розроблено механізми для реінтеграції та адаптації викрадених Росією дітей, яких вдалося повернути.
РФ викрадає українських дітей
З початку повномасштабної війни Росія масово депортує українських дітей із тимчасово окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.
У справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львова-Бєлова.