Єрмак: Україна повернула з російського полону групу дітей

Керівник Офісу президента, Андрій Єрмак повідомив про те, що Україна повернула додому з російського полону групу дітей, повідомляє РБК-Україна.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, протягом останнього тижня з Росії вдалось вивезти 11 дітей.

"Ми працюємо над тим, щоб знаходити викрадених дітей та повертати їх додому" , - написав він.

Він зауважив, що в Україні розроблено механізми для реінтеграції та адаптації викрадених Росією дітей, яких вдалося повернути.

РФ викрадає українських дітей

З початку повномасштабної війни Росія масово депортує українських дітей із тимчасово окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

У справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львова-Бєлова.