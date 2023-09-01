Куліба: Партнери України знають реальну ситуацію з контрнаступом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що партнери України знають реальну ситуацію з контрнаступальними діями, а твердження про їхні нібито повільні темпи знеохочують українських військовослужбовців, повідомляє Європейська правда.

Про це Кулеба розповів в інтерв’ю ведучій CNN Крістін Аманпур у п’ятницю.

Голова МЗС зазначив, що Україна не зазнає поразки, а "рухається вперед". Тим, хто критикує швидкість українського контрнаступу, він порадив подумати про солдатів, які воюють.

"Що ви відчуваєте, коли повертаєтеся з бойового завдання, берете телефон, відкриваєте його і починаєте читати, що всі розумні люди говорять, які ви повільні і що ви робите недостатньо добре?" – сказав Кулеба.

"Ти щойно втратив двох своїх друзів. Тебе ледь не вбили. Ти проповз кілометр на животі, розміновуючи поле. Ти пожертвував собою – взяв цей клятий російський окоп у запеклому бою. А потім ви читаєте, що хтось каже: "Хлопці, ви занадто повільні", – додав він.

Міністр підкреслив, що партнери України, й Сполучені Штати зокрема, "розуміють, що все рухається в правильному напрямку".

"І вони розуміють, що немає ніякої трагедії чи якогось уповільнення. Так відбувається просто тому, що це важко. Це важка боротьба", – підкреслив Кулеба.

Напередодні голова МЗС порадив критикам "повільного" контрнаступу "стулити пельку" і самим вирушити на фронт в Україні.

За даними естонської розвідки, сили оборони України змогли прорвати позиції окупаційної армії РФ на передньому краї в Запорізькій області. Однак там вважають, що ЗСУ буде дуже складно домогтися результатів на оперативному рівні – тобто перерізати сухопутний коридор до Криму.