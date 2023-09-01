Білий дім побачив "помітний прогрес" контрнаступу на півдні України

У Білому домі оцінили, що українські війська за останні дні досягли "помітного прогресу" проти російських військ у своєму контрнаступі на півдні України, повідомляє Європейська правда.

Про це під час брифінгу 1 вересня заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє агентство AFP.

Кірбі зазначив, що Сполучені Штати спостерігали "помітне просування українських збройних сил" на південь від Запоріжжя за останні 72 години.

"Будь-який об'єктивний спостерігач цього контрнаступу не зможе заперечити... що вони досягли прогресу", – заявив журналістам Кірбі.

"Вони досягли певного успіху проти цієї другої лінії російської оборони", – сказав він.

Окремо він відреагував на критику українського контрнаступу, зазначивши, що критикувати партнера та друга, який намагається досягти прогресу у боротьбі з насильницьким режимом, "некорисно".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю CNN заявив, що партнери України знають реальну ситуацію з контрнаступальними діями, а твердження про їхні нібито повільні темпи знеохочують українських військовослужбовців.

Напередодні голова МЗС порадив критикам "повільного" контрнаступу "стулити пельку" і самим вирушити на фронт в Україні.