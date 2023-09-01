Данілов про ВЛК: Імена лікарів-порушників та ухилянтів оприлюднять

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов каже, що імена лікарів, які виписували фальшиві документи про непридатність до військової служби, та ухилянтів, яким їх видавали, буде оприлюднено, повідомляє Українська правда.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

"Зараз немає публічного наголосу… Але якщо відповідні органи доведуть, що було скоєно злочин, то всі прізвища, ім'я, по батькові всіх цих лікарів буде обов’язково відомо. З прізвищами тих, хто отримав від них таку "допомогу". Цей процес вже йде. Давайте наберемося терпіння і побачимо результати цієї роботи…

Справа в тому, що вони не утруждалися… майже в а90% випадків (щодо оформлення інвалідності –ред.) був один і той же діагноз... Все це буде підлягати перевірці в законний спосіб. Якщо людина дійсно непридатна – їй нема чого лякатися. Спокійно буде проведена документація, якщо ви перебували в стаціонарі, до цього хворіли.

Але якщо так сталося, що ви були здоровою людиною з 18 до 45 років, умовно кажучи, і після 24 лютого раптово почали хворіти, то треба просто подивитися, що сталося, може вам потрібна допомога".

Відповідаючи на запитання, хто уповноважений перевірити, як було анонсовано Офісом президента, всі рішення ВЛК, починаючи від 24 лютого 2022 року, щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями, Данілов сказав, що право перевіряти ВЛК має Офіс омбудсмана.

"Ця перевірка вже почалася. За два-три тижні ми будемо мати остаточні результати перевірки" , – сказав Данілов.

Нагадаємо, що напередодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначав, що перевірки ВЛК його інституція почала ще з жовтня 2022 року.

Водночас, як пояснюють УП спеціалісти, причетні до формування рішення РНБО, згідно із законодавством, омбудсман перевіряє діяльність ВЛК у контексті дотримання прав людини, але не правомірність ухвалених комісією рішень.

Рішенням РНБО передбачено утворення спеціальних робочих груп при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та обласних військових адміністраціях з перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності про визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період з 24 лютого 2022 року.

Відповідні робочі групи мають здійснити перевірку правомірності рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій, зокрема перевірити причинний зв’язок захворювань, травм, наявність підтверджуючих медичних документів, відповідних результатів аналізів, інших документів на підставі яких прийнято рішення.

В разі виявлення фактів встановлення особі інвалідності (МСЕК) або визнання військовозобов’язаного непридатними/обмежено придатними (ВЛК) безпідставно, робочі групи мають ініціювати їх перегляд у встановленому порядку.

В окремих випадках, у разі встановлення фактів виявлення суттєвих порушень під час прийняття рішень (наприклад визначення статусу без будь-яких підтверджуючих документів), робочі групи мають інформувати правоохоронні органи про наявність підстав до притягнення винних у прийнятті неправильного рішення і незаконній видачі документів про інвалідність, до відповідальності згідно із законодавством.