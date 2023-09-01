Путін відкрив школу в окупованому росіянами Маріуполі: до диктатора вивели дитину
Російський диктатор Володимир Путін 1 вересня "відкрив" по відеозв'язку школу в окупованому і розбомбленому росіянами Маріуполі. До диктатора показово вивели дитину, яка подякувала за "турботу" про місто, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Meduza.
Путін 1 вересня взяв участь у церемонії відкриття школи в Маріуполі. Він зробив це по відеозв'язку з Москви.
Глава терористів в окупованій Донецькій області Денис Пушилін вивів до камер першокласника, який сказав Путіну "велике спасибі за те, що дбаєте про моє улюблене місто Маріуполь".
Нагадаємо:
- Після початку повномасштабної війни з Україною російська армія майже повністю зруйнувала Маріуполь. Місто стало одним із символів опору російській агресії.