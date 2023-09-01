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Зеленський провів чергове засідання Ставки: що обговорювали

Зеленський провів чергове засідання Ставки: що обговорювали
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке було присвячено суто ситуації на передовій, повідомляє Ділова столиця.

Про йдеться у повідомленні глави держави у соцмережах.

"Сьогоднішня Ставка лише про фронт.
Детально – Харківщина, Донбас.
Детально – південь: Запоріжжя, лівий берег Херсонщини.
Детально – евакуація поранених.
Детально – плани ворога.
Робимо все, щоб дати більше сили нашим воїнам", — зазначив президент.

Зеленський заслухав військових командувачів та розвідку. Прикладів ухвалених рішень президент не наводить.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський дав завдання виготовляти зброю, дальність ураження якої буде понад 700 кілометрів.

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