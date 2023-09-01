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Генштаб: За добу росіяни завдали 4 ракетних та 30 авіаударів

Генштаб: За добу росіяни завдали 4 ракетних та 30 авіаударів
Фото: Facebook

За минулу добу російська армія завдала 4 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснила 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

За добу на фронті відбулось 31 бойове зіткнення. Російські військові вели безрезультатні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області, Курдюмівки, Сєверного, Красногорівки, Великої Новосілки Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

"Авіація сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 – по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та 1 радіолокаційну станцію противника", — сказано у зведенні.

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